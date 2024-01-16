Колосова Федосья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Федосья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Колосов Антон Кириллович

Отец ребёнка: Колосов Кирилл Алексеевич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Васса Кирилловна

Отец ребёнка: Колосов Кирилл Алексеевич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1831

Сын: Колосов Тихон Кириллович

Отец ребёнка: Колосов Кирилл Алексеевич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Матрёна (Матрона) Кирилловна

Отец ребёнка: Колосов Кирилл Алексеевич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Кирилл Алексеевич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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