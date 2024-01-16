Колосова Федосья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Колосов Кирилл Алексеевич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Васса Кирилловна
Отец ребёнка: Колосов Кирилл Алексеевич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Колосов Кирилл Алексеевич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Матрёна (Матрона) Кирилловна
Отец ребёнка: Колосов Кирилл Алексеевич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно