Колосов Антон Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосов Антон Кириллович

Колосов Антон Кириллович

Место рождения

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Колосов Кирилл Алексеевич

Мать: Колосова Федосья Петровна

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
09.06.1857

Сын: Колосов Тихон Антонович

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Афанасьевна

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Летовальцева Степанида Антоновна

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Афанасьевна

д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Евдокия Афанасьевна

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close