Колосов Антон Кириллович
Место рожденияд. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
09.06.1857
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Афанасьевна
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Летовальцева Степанида Антоновна
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Афанасьевна
д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно