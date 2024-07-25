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Акопян Сатеник Акоповна

Место рождения

Айкаван

Дата рождения

1910

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Акоп

Мать: не указана

Айкаван
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тоноян Седрак Манукович

Рождение ребёнка
20.11.1932

Дочь: Абрамян Айастан Седраковна

Отец ребёнка: Тоноян Седрак Манукович

Ханджян, Община Ханджян, Армавирская область
Рождение ребёнка
08.09.1937

Дочь: Мягченко Грануш Седраковна

Отец ребёнка: Тоноян Седрак Манукович

Ханджян, Община Ханджян, Армавирская область
Рождение ребёнка
15.02.1941

Дочь: Григорчук Свердлина (Светлана) Седраковна

Отец ребёнка: Тоноян Седрак Манукович

Армавир, Община Армавир (Октемберян), Армавирская область
Рождение ребёнка
02.11.1946

Дочь: Тоноян Тагуи Седраковна

Отец ребёнка: Тоноян Седрак Манукович

Армавир
Рождение ребёнка
15.09.1948

Сын: Тоноян Марзпетуни (Марспет) Седракович

Отец ребёнка: Тоноян Седрак Манукович

Армавир, Община Армавир (Октемберян), Армавирская область
Смерть
1995
Армавир, Община Армавир (Октемберян), Армавирская область

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