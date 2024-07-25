Акопян Сатеник Акоповна
Место рожденияАйкаван
Дата рождения1910
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Акоп
Мать: не указана
Айкаван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1932
Дочь: Абрамян Айастан Седраковна
Отец ребёнка: Тоноян Седрак Манукович
Рождение ребёнка
08.09.1937
Дочь: Мягченко Грануш Седраковна
Отец ребёнка: Тоноян Седрак Манукович
Рождение ребёнка
15.02.1941
Дочь: Григорчук Свердлина (Светлана) Седраковна
Отец ребёнка: Тоноян Седрак Манукович
Рождение ребёнка
02.11.1946
Дочь: Тоноян Тагуи Седраковна
Отец ребёнка: Тоноян Седрак Манукович
Армавир
Рождение ребёнка
15.09.1948
Сын: Тоноян Марзпетуни (Марспет) Седракович
Отец ребёнка: Тоноян Седрак Манукович
Смерть
1995