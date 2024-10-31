Антропова (Черных) Олимпиада Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1853
Дата смерти17.10.1938
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1853
Отец: Черных Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Щербакова (Антропова) Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Антропов Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Антропов Трофим Стефанович
Отец ребёнка: Антропов Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
16.05.1882
Дочь: Токмакова (Антропова) Мавра Степановна
Отец ребёнка: Антропов Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
06.04.1889
Сын: Антропов Артемий Стефанович
Отец ребёнка: Антропов Стефан Васильевич
Смерть
17.10.1938