Антропова (Черных) Олимпиада Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтропова (Черных) Олимпиада Тимофеевна

Антропова (Черных) Олимпиада Тимофеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1853

Дата смерти

17.10.1938

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1853

Отец: Черных Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антропов Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Щербакова (Антропова) Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Антропов Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Антропов Трофим Стефанович

Отец ребёнка: Антропов Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
16.05.1882

Дочь: Токмакова (Антропова) Мавра Степановна

Отец ребёнка: Антропов Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
06.04.1889

Сын: Антропов Артемий Стефанович

Отец ребёнка: Антропов Стефан Васильевич

Смерть
17.10.1938

Мы используем куки для улучшения работы сайта.