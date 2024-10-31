Щербакова (Антропова) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Антропова) Татьяна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Антропов Стефан Васильевич

Мать: Антропова (Черных) Олимпиада Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Георгий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Щербаков Георгий Семенович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Щербаков Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Щербаков Георгий Семенович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Щербаков Никита Георгиевич

Отец ребёнка: Щербаков Георгий Семенович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Щербаков Илларион Георгиевич

Отец ребёнка: Щербаков Георгий Семенович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Щербаков Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Щербаков Георгий Семенович

Смерть
Неизвестно

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