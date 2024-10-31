Щербакова (Антропова) Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Щербаков Георгий Семенович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Щербаков Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Щербаков Георгий Семенович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Щербаков Никита Георгиевич
Отец ребёнка: Щербаков Георгий Семенович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Щербаков Илларион Георгиевич
Отец ребёнка: Щербаков Георгий Семенович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Щербаков Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Щербаков Георгий Семенович
Смерть
Неизвестно