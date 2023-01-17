Мерзлый Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения19.08.1910 ст.
Дата смерти07.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1910 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1938
Сын: Калининский Герман Андреевич
Мать ребёнка: Калининская Евгения Васильевна
Вайново, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1942
Медвежьегорск, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Находясь на Карельском фронте (995 стрелковый полк), пропал безвести