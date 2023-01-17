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Мерзлый Андрей Федорович

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Место рождения

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

19.08.1910 ст.

Дата смерти

07.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1910 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.09.1938

Сын: Калининский Герман Андреевич

Мать ребёнка: Калининская Евгения Васильевна

Вайново, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калининская Евгения Васильевна

Смерть
07.01.1942
Медвежьегорск, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Находясь на Карельском фронте (995 стрелковый полк), пропал безвести
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