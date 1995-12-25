Калининская Евгения Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1913 ст.
Дата смерти25.12.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1913 ст.
Рождение ребёнка
13.09.1938
Сын: Калининский Герман Андреевич
Отец ребёнка: Мерзлый Андрей Федорович
Вайново, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1995
Боброво, Приморский муниципальный район, Архангельская область