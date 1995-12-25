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Калининская Евгения Васильевна

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Место рождения

Попчевская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

25.12.1913 ст.

Дата смерти

25.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1913 ст.

Отец: Калининский Василий Афанасьевич

Мать: Власова Ирина Никитична

Попчевская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.09.1938

Сын: Калининский Герман Андреевич

Отец ребёнка: Мерзлый Андрей Федорович

Вайново, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзлый Андрей Федорович

Смерть
25.12.1995
Боброво, Приморский муниципальный район, Архангельская область
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