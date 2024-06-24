Филимонова (Широкобокова) Прасковья Макаровна
Место рождения
Дата рождения09.10.1905
Дата смерти09.04.1980
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1905
Отец: Широкобоков Макар
Мать: Широкобокова Елизавета
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1928
Дочь: Лысенко (Филимонова) Мария Степановна
Отец ребёнка: Филимонов Стефан Константинович
Рождение ребёнка
20.09.1929
Дочь: Захаркина (Филимонова) Вера Степановна
Отец ребёнка: Филимонов Стефан Константинович
Рождение ребёнка
12.03.1938
Сын: Филимонов Анатолий Стефанович
Отец ребёнка: Филимонов Стефан Константинович
Рождение ребёнка
17.03.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Стефан Константинович
Рождение ребёнка
04.11.1946
Дочь: Францева (Филимонова) Лидия Степановна
Отец ребёнка: Филимонов Стефан Константинович
Смерть
09.04.1980