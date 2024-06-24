Филимонова (Широкобокова) Прасковья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Широкобокова) Прасковья Макаровна

Место рождения

Георгиевское, Урицкий муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

09.10.1905

Дата смерти

09.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1905

Отец: Широкобоков Макар

Мать: Широкобокова Елизавета

Георгиевское, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.03.1928

Дочь: Лысенко (Филимонова) Мария Степановна

Отец ребёнка: Филимонов Стефан Константинович

Рождение ребёнка
20.09.1929

Дочь: Захаркина (Филимонова) Вера Степановна

Отец ребёнка: Филимонов Стефан Константинович

Рождение ребёнка
12.03.1938

Сын: Филимонов Анатолий Стефанович

Отец ребёнка: Филимонов Стефан Константинович

Рождение ребёнка
17.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Стефан Константинович

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.11.1946

Дочь: Францева (Филимонова) Лидия Степановна

Отец ребёнка: Филимонов Стефан Константинович

Смерть
09.04.1980
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

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