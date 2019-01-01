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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
190Георгиевское (Тросна и Нарышкина), с. вл.при р. Цне.22362238239Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
18. Георгиевское (Нарышкино), село бывшее владельческое, при реке Цне, дворов 41, жителей 404, церковь православная, лавка, торжок 23-го апр. и 26-го ноября.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Георгиекское, Тросна Нарышкино тож (село)6Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Георгиевского Тросна Нарышкино священно-церковно-служит. усадьба6Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Тросна Георгиевское, Нарышкино тож (село)6Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
303933Георгиевскоесело52°55'с.ш.35°44'в.д.N-36-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54655410106с Георгиевскоесело