Антонова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Антонов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Антонов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Антонов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно