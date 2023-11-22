Антонов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1938
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1938
Отец: Антонов Михаил
Мать: Антонова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Антонова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Антонова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Антонова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонова Екатерина