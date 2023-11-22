Антонов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Николай Михайлович

Антонов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1938

Отец: Антонов Михаил

Мать: Антонова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Антонова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Антонова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Антонова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Екатерина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close