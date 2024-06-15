Гастев Михаил Иванович 12.12.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гастев Михаил Иванович

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Место рождения

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

12.12.1917

Дата смерти

18.09.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1917

Отец: Гастев Иван Спиридонов

Мать: Гастева (Калинина) Варвара Михайлова

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Ф. 93. Оп. 4. Д. 67. Л. 405 об. – 406
Рождение ребёнка
21.07.1948

Дочь: Чернышова (Гастева) Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Гастева (Павлова) Ульяна Ильинична

Орехово, Зеленоградский, Калининградская область
Смерть
18.09.1976
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область

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