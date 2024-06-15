Гастев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения12.12.1917
Дата смерти18.09.1976
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1917
Ф. 93. Оп. 4. Д. 67. Л. 405 об. – 406
Рождение ребёнка
21.07.1948
Дочь: Чернышова (Гастева) Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Гастева (Павлова) Ульяна Ильинична
Орехово, Зеленоградский, Калининградская область
Смерть
18.09.1976
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область