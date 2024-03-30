Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Волженина Фекла Макарова
Волженина Фекла Макарова
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1821
Пол
Женский
Отец
Волженин Макар Иванов
1780 г.р.
Мать
Волженина Агафья
1782 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец:
Волженин Макар Иванов
Мать:
Волженина Агафья
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия