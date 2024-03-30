Волженина Фекла Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженина Фекла Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Волженин Макар Иванов

Мать: Волженина Агафья

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