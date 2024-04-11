Волженина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженина Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Волженина Фекла Макарова

Отец ребёнка: Волженин Макар Иванов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Волженин Павел Макаров

Отец ребёнка: Волженин Макар Иванов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Волженин Гаврило Макаров

Отец ребёнка: Волженин Макар Иванов

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Волженина Марфа Макарова

Отец ребёнка: Волженин Макар Иванов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Волженина Степанида Макарова

Отец ребёнка: Волженин Макар Иванов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Волженина Марья Макарова

Отец ребёнка: Волженин Макар Иванов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Волженин Савелий Макаров

Отец ребёнка: Волженин Макар Иванов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Волженин Аверьян Макаров

Отец ребёнка: Волженин Макар Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Макар Иванов

Смерть
Неизвестно
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