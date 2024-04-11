Волженина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Волженина Фекла Макарова
Отец ребёнка: Волженин Макар Иванов
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Волженин Макар Иванов
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Волженин Макар Иванов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Волженина Марфа Макарова
Отец ребёнка: Волженин Макар Иванов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Волженина Степанида Макарова
Отец ребёнка: Волженин Макар Иванов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Волженина Марья Макарова
Отец ребёнка: Волженин Макар Иванов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Волженин Макар Иванов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Волженин Макар Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно