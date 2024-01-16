Корзникова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ирина Львовна
Отец ребёнка: Корзников Лев Андрианович
д. Пестерево, Весёлая тож
Запись в МК 1885
Рождение ребёнка
1892
Сын: Корзников Григорий Львович
Отец ребёнка: Корзников Лев Андрианович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Корзников Лев Андрианович
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно