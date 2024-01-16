Корзникова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ирина Львовна

Отец ребёнка: Корзников Лев Андрианович

д. Пестерево, Весёлая тож
Запись в МК 1885
Рождение ребёнка
1892

Сын: Корзников Григорий Львович

Отец ребёнка: Корзников Лев Андрианович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1899

Сын: Корзников Кирилл Львович

Отец ребёнка: Корзников Лев Андрианович

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Лев Андрианович

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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