Рысенко Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рысенко Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
01.07.1983
Сын: Рысенко Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Рысенко Елена Валентиновна