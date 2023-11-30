Рысенко Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рысенко Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рысенко Елена Валентиновна

Рождение ребёнка
01.07.1983

Сын: Рысенко Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Рысенко Елена Валентиновна

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