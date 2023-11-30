Рысенко Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рысенко Елена Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1963

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1963

Отец: Шубин Валентин Адрианович

Мать: Шубина Нэля Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рысенко Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
01.07.1983

Сын: Рысенко Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Рысенко Сергей Николаевич

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