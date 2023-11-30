Рысенко Елена Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1963
Отец: Шубин Валентин Адрианович
Мать: Шубина Нэля Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рысенко Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
01.07.1983
Сын: Рысенко Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Рысенко Сергей Николаевич