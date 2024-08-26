Трикина (Ерцева) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трикина (Ерцева) Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Ерцев Алексей

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Бракосочетание
18.12.1922

Муж: Трикин Лаврентий Алексеевич

Рождение ребёнка
23.10.1925

Дочь: (Трикина) Екатерина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Трикин Лаврентий Алексеевич

Рождение ребёнка
05.04.1928

Дочь: (Трикина) Зоя Лаврентьевна

Отец ребёнка: Трикин Лаврентий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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