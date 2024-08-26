Трикина (Ерцева) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Ерцев Алексей
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Бракосочетание
18.12.1922
Рождение ребёнка
23.10.1925
Дочь: (Трикина) Екатерина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Трикин Лаврентий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.04.1928
Дочь: (Трикина) Зоя Лаврентьевна
Отец ребёнка: Трикин Лаврентий Алексеевич
Смерть
Неизвестно