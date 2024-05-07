Горбатюк Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбатюк Валентин Ярославович
Отец ребёнка: Горбатюк Ярослав Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савина Надежда Ярославовна
Отец ребёнка: Горбатюк Ярослав Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хмелева Вера Ярославовна
Отец ребёнка: Горбатюк Ярослав Петрович
Рождение ребёнка
10.02.1983
Дочь: Курязова Надежда Ярославовна
Отец ребёнка: Горбатюк Ярослав Петрович
Смерть
Неизвестно