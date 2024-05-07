Горбатюк Надежда Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГорбатюк Надежда

Горбатюк Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбатюк Валентин Ярославович

Отец ребёнка: Горбатюк Ярослав Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савина Надежда Ярославовна

Отец ребёнка: Горбатюк Ярослав Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хмелева Вера Ярославовна

Отец ребёнка: Горбатюк Ярослав Петрович

Рождение ребёнка
10.02.1983

Дочь: Курязова Надежда Ярославовна

Отец ребёнка: Горбатюк Ярослав Петрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.