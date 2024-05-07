Горбатюк Ярослав Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбатюк Валентин Ярославович
Мать ребёнка: Горбатюк Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савина Надежда Ярославовна
Мать ребёнка: Горбатюк Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хмелева Вера Ярославовна
Мать ребёнка: Горбатюк Надежда
Рождение ребёнка
10.02.1983
Дочь: Курязова Надежда Ярославовна
Мать ребёнка: Горбатюк Надежда