Прохоров Иосиф Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прохоров Потап
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель | Димитрий Тимофеев Кашмин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прохорова 1-я Прохорова
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно