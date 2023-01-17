Прохоров Иосиф Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоров Иосиф Потапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прохоров Потап

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1870

Жена: Прохорова Ирина Захаровна

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель | Димитрий Тимофеев Кашмин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова 1-я Прохорова

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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