Александров Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1958
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
1983
Жена: не указана
Развод
2002
Жена: не указана
Рождение ребёнка
11.07.2008
Сын: Александров Павел Васильевич
Мать ребёнка: Александрова (Александрова) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
01.02.2012
Сын: Александров Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Александрова (Александрова) Анна Сергеевна