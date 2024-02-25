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Александров Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1958

Отец: Александров Михаил Илларионович

Мать: Савченкова Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
1983

Жена: не указана

Развод
2002

Жена: не указана

Рождение ребёнка
11.07.2008

Сын: Александров Павел Васильевич

Мать ребёнка: Александрова (Александрова) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
01.02.2012

Сын: Александров Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Александрова (Александрова) Анна Сергеевна

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