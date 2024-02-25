Савченкова Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.11.1962
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савченков Николай
Рождение ребёнка
12.03.1958
Сын: Александров Василий Михайлович
Отец ребёнка: Александров Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Николай Михайлович
Отец ребёнка: Александров Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Николай Михайлович
Смерть
25.11.1962