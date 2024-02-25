Савченкова Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченкова Антонина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савченков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1958

Сын: Александров Василий Михайлович

Отец ребёнка: Александров Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Александров Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Николай Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
25.11.1962
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