Шамсетдинова (Шамсетдинова) Фәхриҗамал (Фахрижамал) 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамсетдинова (Шамсетдинова) Фәхриҗамал (Фахрижамал)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

1914 г.р.
1916 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамсетдинов Абзалетдин Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Гөләндәм (Гуландем) Абзалетдиновна

Отец ребёнка: Шамсетдинов Абзалетдин Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Мәгъсүмә (Магсума) Абзалетдиновна

Отец ребёнка: Шамсетдинов Абзалетдин Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шамсутдинов Равиль Абзалетдинович

Отец ребёнка: Шамсетдинов Абзалетдин Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсетдинов Абзалетдин Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсетдинов Абзалетдин Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсетдинов Абзалетдин Гимадетдин Улы

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсетдинов Абзалетдин Гимадетдин Улы

Смерть
Неизвестно

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