Шамсетдинова (Шамсетдинова) Фәхриҗамал (Фахрижамал)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
1916
Рождение ребёнка
1923
Сын: Шамсутдинов Равиль Абзалетдинович
Отец ребёнка: Шамсетдинов Абзалетдин Гимадетдин Улы
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1931
Смерть
Неизвестно