Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Баранов Степан Никанорович
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1897 О родившихся Гремячка 4 176 813 Екатерина Стефан Никоноров нет Пелагея Федорова
Смерть
Неизвестно