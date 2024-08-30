Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1890

Муж: Баранов Степан Никанорович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Баранов Степан Никанорович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1897 О родившихся Гремячка 4 176 813 Екатерина Стефан Никоноров нет Пелагея Федорова
Смерть
Неизвестно

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