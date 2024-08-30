Баранов Степан Никанорович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1870
1870 О родившихся Гремячка 4 153 168 Степан Никанор Афонасьев нет Анастасия Спиридонова
Бракосочетание
Около 1890
Жена: Пелагея Федоровна
Бракосочетание
1892
Жена: Васса Ивановна
1892 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 615 Степан Никаноров 22 Никанор Афонасиев 1870 Гремячка Васса Иванова 21 Иван Яковлев 1871 Елагино
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
1897 О родившихся Гремячка 4 176 813 Екатерина Стефан Никоноров нет Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Баранов Василий Степанович
Мать ребёнка: Васса Ивановна
1901 О родившихся Гремячка 4 176 1031 Василий Стефан Никаноров Баранов Васса Иванова
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Баранова) Анна Степановна
Мать ребёнка: Васса Ивановна
1908 О родившихся Гремячка 4 176 1351 Анна Степан Никоноров Баранов Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Баранова) Наталья Степановна
Мать ребёнка: Васса Ивановна
1910 О родившихся Гремячка 4 176 1456 Наталья Стефан Никаноров Баранов Васса Иванова
Смерть
Неизвестно