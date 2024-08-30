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Баранов Степан Никанорович

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Баранов Никанор Афанасьевич

Мать: Баранова (Михеева) Анастасия Спиридоновна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1870 О родившихся Гремячка 4 153 168 Степан Никанор Афонасьев нет Анастасия Спиридонова
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Пелагея Федоровна

Бракосочетание
1892

Жена: Васса Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1892 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 615 Степан Никаноров 22 Никанор Афонасиев 1870 Гремячка Васса Иванова 21 Иван Яковлев 1871 Елагино
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1897 О родившихся Гремячка 4 176 813 Екатерина Стефан Никоноров нет Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1901

Сын: Баранов Василий Степанович

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1901 О родившихся Гремячка 4 176 1031 Василий Стефан Никаноров Баранов Васса Иванова
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Баранова) Анна Степановна

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1908 О родившихся Гремячка 4 176 1351 Анна Степан Никоноров Баранов Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Баранова) Наталья Степановна

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1910 О родившихся Гремячка 4 176 1456 Наталья Стефан Никаноров Баранов Васса Иванова
Смерть
Неизвестно

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