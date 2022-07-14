Локтикова (Карпова) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локтикова (Карпова) Ольга Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпов Сергей

Мать: Карпова (Токменинова) Татьяна Аркадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локтиков Александр

Рождение ребёнка
06.02.2002

Сын: Локтиков Даниил Александрович

Отец ребёнка: Локтиков Александр

Рождение ребёнка
08.09.2005

Дочь: (Локтикова) Александра Александровна

Отец ребёнка: Локтиков Александр

Рождение ребёнка
2013

Сын: Локтиков Демид Александрович

Отец ребёнка: Локтиков Александр

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