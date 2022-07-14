Локтикова (Карпова) Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Локтиков Александр
Рождение ребёнка
06.02.2002
Сын: Локтиков Даниил Александрович
Отец ребёнка: Локтиков Александр
Рождение ребёнка
08.09.2005
Дочь: (Локтикова) Александра Александровна
Отец ребёнка: Локтиков Александр
Рождение ребёнка
2013
Сын: Локтиков Демид Александрович
Отец ребёнка: Локтиков Александр