Локтиков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.2002
Сын: Локтиков Даниил Александрович
Мать ребёнка: Локтикова Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
08.09.2005
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Локтикова Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
2013
Сын: Локтиков Демид Александрович
Мать ребёнка: Локтикова Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно