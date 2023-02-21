Локтиков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоктиков Александр

Локтиков Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.2002

Сын: Локтиков Даниил Александрович

Мать ребёнка: Локтикова Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
08.09.2005

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Локтикова Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
2013

Сын: Локтиков Демид Александрович

Мать ребёнка: Локтикова Ольга Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Локтикова Ольга Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close