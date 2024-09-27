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Елиференков Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Елиференков Андрей Иванович

Мать: Елиференкова Зиновия Лаврентьевна

Бракосочетание
1900

Жена: Елиференкова (Некипелова) Евдокия Антоновна

Волчанка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Елиференков Антон Иванович

Мать ребёнка: Елиференкова (Некипелова) Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Елиференков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Елиференкова (Некипелова) Евдокия Антоновна

Бракосочетание
1909

Жена: Елиференкова (Гачинова) Матрона Киприановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Елиференков Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Елиференкова (Гачинова) Матрона Киприановна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Елиференкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Елиференкова (Гачинова) Матрона Киприановна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Елиференков Николай Иванович

Мать ребёнка: Елиференкова (Гачинова) Матрона Киприановна

Смерть
Неизвестно

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