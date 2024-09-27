Елиференков Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
1900
Волчанка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1903
Сын: Елиференков Антон Иванович
Мать ребёнка: Елиференкова (Некипелова) Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Елиференков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Елиференкова (Некипелова) Евдокия Антоновна
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
1910
Сын: Елиференков Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Елиференкова (Гачинова) Матрона Киприановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Елиференкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Елиференкова (Гачинова) Матрона Киприановна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Елиференков Николай Иванович
Мать ребёнка: Елиференкова (Гачинова) Матрона Киприановна
Смерть
Неизвестно