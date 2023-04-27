de Seton Alexander
Место рожденияScotland
Дата рожденияОколо 1266
Дата смертиОколо 1350
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1266
Отец: de Seton Alexander
Работа или профессия
Неизвестно
Governor of Berwick between 1328 and 1333., Knight
Бракосочетание
1318
Рождение ребёнка
Около 1325
Дочь: de Seton (de Seton) Margaret
Мать ребёнка: Cheyne (Cheyne) Christian
Смерть
Около 1350
Похороны
После 1350