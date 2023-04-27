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de Seton Alexander

Место рождения

Scotland

Дата рождения

Около 1266

Дата смерти

Около 1350

Пол

Мужской

Отец

Около 1242 г.р.

Мать

Жена

Около 1269 г.р.

Дети

Около 1325 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1266

Отец: de Seton Alexander

Мать: Fitzduncan (Fitzduncan) ?

Работа или профессия
Неизвестно
Governor of Berwick between 1328 and 1333., Knight
Бракосочетание
1318

Жена: Cheyne (Cheyne) Christian

Рождение ребёнка
Около 1325

Дочь: de Seton (de Seton) Margaret

Мать ребёнка: Cheyne (Cheyne) Christian

Смерть
Около 1350
Похороны
После 1350

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