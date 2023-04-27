Cheyne (Cheyne) Christian
Место рожденияStraloch, Scotland
Дата рожденияОколо 1269
Дата смерти1350
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1269
Отец: Le Cheyne Freskin
Мать: Cheney Isobel
Straloch, Scotland
Бракосочетание
1318
Муж: De Seton Alexander
Seton,,East Lothian,Scotland
Рождение ребёнка
Около 1325
Дочь: De Seton Margaret
Отец ребёнка: De Seton Alexander
Seton, East Lothian, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1350
Seton