Cheyne (Cheyne) Christian — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Cheyne (Cheyne) Christian

Место рождения

Straloch, Scotland

Дата рождения

Около 1269

Дата смерти

1350

Пол

Женский

Отец

После 1271 г.р.

Мать

После 1297 г.р.

Муж

Около 1266 г.р.

Дети

Около 1325 г.р.

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СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1269

Отец: Le Cheyne Freskin

Мать: Cheney Isobel

Straloch, Scotland
Бракосочетание
1318

Муж: De Seton Alexander

Seton,,East Lothian,Scotland
Рождение ребёнка
Около 1325

Дочь: De Seton Margaret

Отец ребёнка: De Seton Alexander

Seton, East Lothian, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1350
Seton