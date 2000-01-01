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Лебедева (Пищева) Анна Ивановна
Лебедева (Пищева) Анна Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Пол
Женский
Отец
Пищев Иван Власович
Около 1888 г.р.
Мать
Калиновская Анастасия Михайловна
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Пищев Иван Власович
Мать:
Калиновская Анастасия Михайловна
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