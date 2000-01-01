Лебедева (Пищева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Пищева) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Пол

Женский

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Пищев Иван Власович

Мать: Калиновская Анастасия Михайловна

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