(Сакер) Роза Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Сын: Каннегисер Сергей Акимович
Отец ребёнка: Каннегисер Иоаким (Аким Самойлович)
Рождение ребёнка
1896
Сын: Каннегисер Леонид Акимович
Отец ребёнка: Каннегисер Иоаким (Аким Самойлович)
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Елизавета Акимовна
Отец ребёнка: Каннегисер Иоаким (Аким Самойлович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946