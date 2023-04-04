(Сакер) Роза Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сакер) Роза Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Каннегисер Сергей Акимович

Отец ребёнка: Каннегисер Иоаким (Аким Самойлович)

Рождение ребёнка
1896

Сын: Каннегисер Леонид Акимович

Отец ребёнка: Каннегисер Иоаким (Аким Самойлович)

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Елизавета Акимовна

Отец ребёнка: Каннегисер Иоаким (Аким Самойлович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каннегисер Иоаким (Аким Самойлович)

Смерть
1946
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