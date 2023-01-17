Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Матрона Козминична

Отец ребёнка: Козма Степанович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Семен Козмич

Отец ребёнка: Козма Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козма Степанович

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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