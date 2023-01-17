Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Матрона Козминична
Отец ребёнка: Козма Степанович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Семен Козмич
Отец ребёнка: Козма Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козма Степанович
Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно