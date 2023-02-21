Матрона Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Козминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1738 г.р.

Мать

1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Козма Степанович

Мать: Агриппина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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