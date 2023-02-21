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Матрона Козминична
Матрона Козминична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1764
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Козма Степанович
1738 г.р.
Мать
Агриппина Ивановна
1737 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
NL
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец:
Козма Степанович
Мать:
Агриппина Ивановна
Смерть
Неизвестно
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