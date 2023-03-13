Сазанова Василиса Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сазановъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Сазанова) Ирина
Отец ребёнка: Сазановъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сазановъ Филиппъ
Отец ребёнка: Сазановъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Сазанова) Агафья
Отец ребёнка: Сазановъ Тихонъ