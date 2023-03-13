Сазанова Василиса Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазанова Василиса Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазановъ Тихонъ

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Сазанова) Ирина

Отец ребёнка: Сазановъ Тихонъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сазановъ Филиппъ

Отец ребёнка: Сазановъ Тихонъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Сазанова) Агафья

Отец ребёнка: Сазановъ Тихонъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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