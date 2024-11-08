Великий Князь Киевский Мстислав Великий Владимирович 1076 — найти родственников по фамилии на Familio
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Великий Князь Киевский Мстислав Великий Владимирович

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Место рождения

Туров, Житковичский район, Гомельская область

Дата рождения

1076

Дата смерти

1132

Пол

Мужской

Добавил:

RL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1076

Отец: Мономах (Великий Князь) Владимир Всеволодович

Мать: Уэссекская Гита Королевна Англии

Туров, Житковичский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любава Дмитриевна

Рождение ребёнка
1110

Дочь: Великая Княгиня Мария (Агафья) Мстиславна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1130

Дочь: Королева-Консорт Венгрии Ефросинья Мстиславна

Мать ребёнка: Любава Дмитриевна

Киев
Смерть
1132

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