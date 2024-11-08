Великий Князь Киевский Мстислав Великий Владимирович
Место рождения
Дата рождения1076
Дата смерти1132
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1076
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любава Дмитриевна
Рождение ребёнка
1110
Дочь: Великая Княгиня Мария (Агафья) Мстиславна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1130
Дочь: Королева-Консорт Венгрии Ефросинья Мстиславна
Мать ребёнка: Любава Дмитриевна
Киев
Смерть
1132