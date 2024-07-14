Мономах (Великий Князь) Владимир Всеволодович 1053 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мономах (Великий Князь) Владимир Всеволодович

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Место рождения

Переяслав, Киевская Русь

Дата рождения

1053

Дата смерти

1125

Пол

Мужской

Добавил:

RL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1053

Отец: Рюрикович (Великий Князь) Всеволод Ярославич

Мать: не указана

Переяслав, Киевская Русь
Рождение ребёнка
1076

Сын: Великий Князь Киевский Мстислав Великий Владимирович

Мать ребёнка: Уэссекская Гита Королевна Англии

Туров, Житковичский район, Гомельская область
Смерть
1125

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