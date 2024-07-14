Мономах (Великий Князь) Владимир Всеволодович
Место рожденияПереяслав, Киевская Русь
Дата рождения1053
Дата смерти1125
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1053
Отец: Рюрикович (Великий Князь) Всеволод Ярославич
Мать: не указана
Переяслав, Киевская Русь
Рождение ребёнка
1076
Сын: Великий Князь Киевский Мстислав Великий Владимирович
Мать ребёнка: Уэссекская Гита Королевна Англии
Туров, Житковичский район, Гомельская область
Смерть
1125