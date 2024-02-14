Тимощук Раиса
Место рожденияг.Ивано-Франковск Украина
Дата рождения1938
Дата смерти2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимощук Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1964
Сын: Тимощук Юрий
Отец ребёнка: Тимощук Николай Михайлович
Смерть
2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно