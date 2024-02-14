Тимощук Юрий
Место рожденияг. Небит-Даг Туркмения
Дата рождения1964
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец: Тимощук Николай Михайлович
Мать: Тимощук Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимощук Елена
Рождение ребёнка
12.10.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимощук Елена
Смерть
2001
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно