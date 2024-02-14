Тимощук Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимощук Юрий

Тимощук Юрий

Место рождения

г. Небит-Даг Туркмения

Дата рождения

1964

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

1965 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Тимощук Николай Михайлович

Мать: Тимощук Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимощук Елена

Рождение ребёнка
12.10.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимощук Елена

Смерть
2001
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.