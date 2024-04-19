Ванюков Афанасий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Ванюков Тимофей Яковлевич
Мать: Ванюкова Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Ванюкова) Зиновия Афанасиевна
Мать ребёнка: Ванюкова Гликерья Елисеевна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Ванюкова Гликерья Елисеевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Ванюкова) Татьяна Афанасиевна
Мать ребёнка: Ванюкова Гликерья Елисеевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ванюков Стефан Афанасьевич
Мать ребёнка: Ванюкова Гликерья Елисеевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Ванюкова Гликерья Елисеевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Ванюкова) Ефросинья Афанасиевна
Мать ребёнка: Ванюкова Гликерья Елисеевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ванюков Порфирий Афанасьевич
Мать ребёнка: Ванюкова Гликерья Елисеевна
Смерть
Неизвестно