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Ванюков Афанасий Тимофеевич

Место рождения

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Ванюков Тимофей Яковлевич

Мать: Ванюкова Фекла

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюкова Гликерья Елисеевна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Ванюкова) Зиновия Афанасиевна

Мать ребёнка: Ванюкова Гликерья Елисеевна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ванюков Осип Афанасьевич

Мать ребёнка: Ванюкова Гликерья Елисеевна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Ванюкова) Татьяна Афанасиевна

Мать ребёнка: Ванюкова Гликерья Елисеевна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ванюков Стефан Афанасьевич

Мать ребёнка: Ванюкова Гликерья Елисеевна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ванюков Егор Афанасьевич

Мать ребёнка: Ванюкова Гликерья Елисеевна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Ванюкова) Ефросинья Афанасиевна

Мать ребёнка: Ванюкова Гликерья Елисеевна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ванюков Порфирий Афанасьевич

Мать ребёнка: Ванюкова Гликерья Елисеевна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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