Ванюкова Гликерья Елисеевна 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Ванюкова Гликерья Елисеевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1803

умерла Неизвестно

Супруги
Ванюков Афанасий Тимофеевич1803 г.р.
Дети
(Ванюкова) Зиновия Афанасиевна1823 г.р.
Ванюков Осип Афанасьевич1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванюков Афанасий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Ванюкова) Зиновия Афанасиевна

Отец ребёнка: Ванюков Афанасий Тимофеевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1826

Сын: Ванюков Осип Афанасьевич

Отец ребёнка: Ванюков Афанасий Тимофеевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Ванюкова) Татьяна Афанасиевна

Отец ребёнка: Ванюков Афанасий Тимофеевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ванюков Стефан Афанасьевич

Отец ребёнка: Ванюков Афанасий Тимофеевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ванюков Егор Афанасьевич

Отец ребёнка: Ванюков Афанасий Тимофеевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Ванюкова) Ефросинья Афанасиевна

Отец ребёнка: Ванюков Афанасий Тимофеевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ванюков Порфирий Афанасьевич

Отец ребёнка: Ванюков Афанасий Тимофеевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Смерть
Неизвестно

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