Ванюкова Гликерья Елисеевна
женский, родилась 1803
умерла Неизвестно
Супруги
Ванюков Афанасий Тимофеевич1803 г.р.
Дети
(Ванюкова) Зиновия Афанасиевна1823 г.р.
Ванюков Осип Афанасьевич1826 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Ванюкова) Зиновия Афанасиевна
Отец ребёнка: Ванюков Афанасий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Ванюков Афанасий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Ванюкова) Татьяна Афанасиевна
Отец ребёнка: Ванюков Афанасий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ванюков Стефан Афанасьевич
Отец ребёнка: Ванюков Афанасий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Ванюков Афанасий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Ванюкова) Ефросинья Афанасиевна
Отец ребёнка: Ванюков Афанасий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ванюков Порфирий Афанасьевич
Отец ребёнка: Ванюков Афанасий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно