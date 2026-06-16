Колотов Петр Григорьевич 1920 — найти родственников по фамилии на Familio

Колотов Петр Григорьевич

Автор
АК
Колотова А.

мужской, родился 1920

умер Неизвестно

Отец
Колотов Григорий ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Колотова Федора АндреевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Колотов Григорий Иванович

Мать: Колотова Федора Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Раиса Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Раиса Иосифовна

Военная служба
С ?.10.1940

место призыва: Купинский РВК, Новосибирская обл., Купинский р-н. Медаль «За Отвагу», «За боевые заслуги», Орден Отечественной войны I степени | Воинское звание: гв.старшина

Награда
06.04.1985

Орден Отечественной войны I степени | Архивный документ | ЦАМО, Юбилейная картотека награждений, шкаф 27, ящик 11

Смерть
Неизвестно

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