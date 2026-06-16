Колотов Петр Григорьевич
мужской, родился 1920
умер Неизвестно
ОтецКолотов Григорий ИвановичНеизвестно г.р.
МатьКолотова Федора АндреевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Место жительства
Неизвестно
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Раиса Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Раиса Иосифовна
Военная служба
С ?.10.1940
Награда
06.04.1985
Смерть
Неизвестно