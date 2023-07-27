Колотова Федора Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Федора Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Колотов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Колотов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Колотов Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Колотов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колотов Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Колотов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно