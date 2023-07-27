Колотова Федора Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Колотов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Колотов Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Колотов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колотов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колотов Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Колотов Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно