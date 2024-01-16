Корзникова Меланья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Варвара Филимоновна
Отец ребёнка: Корзников Филимон Иванович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Пелагея Филимоновна
Отец ребёнка: Корзников Филимон Иванович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Стефанида (Степанида) Филимоновна
Отец ребёнка: Корзников Филимон Иванович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1786
Сын: Корзников Иван Филимонович
Отец ребёнка: Корзников Филимон Иванович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Наталья Филимоновна
Отец ребёнка: Корзников Филимон Иванович
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож,
Смерть
791
д. Пестерева, Весёлая тож