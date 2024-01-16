Корзникова Меланья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорзникова Меланья Фёдоровна

Корзникова Меланья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

791

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Варвара Филимоновна

Отец ребёнка: Корзников Филимон Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Пелагея Филимоновна

Отец ребёнка: Корзников Филимон Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Стефанида (Степанида) Филимоновна

Отец ребёнка: Корзников Филимон Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1786

Сын: Корзников Иван Филимонович

Отец ребёнка: Корзников Филимон Иванович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Наталья Филимоновна

Отец ребёнка: Корзников Филимон Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Филимон Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож,
Смерть
791
д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close