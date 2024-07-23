Корзников Филимон Иванович
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения1755
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож,
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Варвара Филимоновна
Мать ребёнка: Корзникова Меланья Фёдоровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Пелагея Филимоновна
Мать ребёнка: Корзникова Меланья Фёдоровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Стефанида (Степанида) Филимоновна
Мать ребёнка: Корзникова Меланья Фёдоровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1786
Сын: Корзников Иван Филимонович
Мать ребёнка: Корзникова Меланья Фёдоровна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Наталья Филимоновна
Мать ребёнка: Корзникова Меланья Фёдоровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1789
Сын: Корзников Филипп Филимонов
Мать ребёнка: не указана
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1793
Сын: Корзников Михаил Филимонович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1798
Сын: Корзников Андрей Филимонович
Мать ребёнка: не указана
д. Пестерево
Смерть
До 1816