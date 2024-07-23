Корзников Филимон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзников Филимон Иванович

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

1755

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Корзников Иван Григорьевич (Старший)

Мать: Корзникова Екатерина Семёновна

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Меланья Фёдоровна

д. Пестерево, Весёлая тож,
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Варвара Филимоновна

Мать ребёнка: Корзникова Меланья Фёдоровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Пелагея Филимоновна

Мать ребёнка: Корзникова Меланья Фёдоровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Стефанида (Степанида) Филимоновна

Мать ребёнка: Корзникова Меланья Фёдоровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1786

Сын: Корзников Иван Филимонович

Мать ребёнка: Корзникова Меланья Фёдоровна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Наталья Филимоновна

Мать ребёнка: Корзникова Меланья Фёдоровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1789

Сын: Корзников Филипп Филимонов

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1793

Сын: Корзников Михаил Филимонович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1798

Сын: Корзников Андрей Филимонович

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерево
Смерть
До 1816

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