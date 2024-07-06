Синельник Порфирий Иосифович
Место рождения
Дата рождения25.02.1873 ст.
Дата смертиДо ?.12.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1873 ст.
Крещение
26.02.1873 ст.
Восприемники крестьяне собственники жители села Очкино Афанасий Елисеев Киселевский и Васса Исидорова дочь Шишова.
Бракосочетание
17.01.1899 ст.
Поручители по жениху: села Очкино крестьяне собственники Николай Данилов Ярохов и Емельян Герасимов Тарасенок. По невесте: села Очкино крестьяне собственники Михаил Игнатьев Малахов и Афанасий Елисеев... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1900 ст.
Сын: Синельник Пантелеймон Порфирьевич
Мать ребёнка: Синельник Степанида (Стефанида) Михайловна
Рождение ребёнка
20.10.1902 ст.
Сын: Синельник Яков Порфирьевич
Мать ребёнка: Синельник Степанида (Стефанида) Михайловна
Рождение ребёнка
19.04.1905 ст.
Дочь: (Синельник) Александра Порфирьевна
Мать ребёнка: Синельник Степанида (Стефанида) Михайловна
Место жительства
С 1908
Первоначально жили в переселенческом участке Немчиновском, д. Очкино, Юдинской волости.
Рождение ребёнка
12.08.1908 ст.
Сын: Синельник Павел Порфирьевич
Мать ребёнка: Синельник Степанида (Стефанида) Михайловна
Родился в переселенческом участке Немчиновском, который относился к д. Очкино, Юдинской волости.
Рождение ребёнка
24.09.1909 ст.
Сын: Синельник Дмитрий Порфирьевич
Мать ребёнка: Синельник Степанида (Стефанида) Михайловна
Рождение ребёнка
Около ?.10.1912
Дочь: (Синельник) Евфросиния Порфирьевна
Мать ребёнка: Синельник Степанида (Стефанида) Михайловна
Исходя из указанного возраста в записи о смерти.
Смерть
До ?.12.1915
На момент рождения внебрачного ребенка его супруга, Степанида Михайловна, указывается, как вдова.