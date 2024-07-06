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Синельник Порфирий Иосифович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

25.02.1873 ст.

Дата смерти

До ?.12.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1873 ст.

Отец: Синельник Иосиф Сидорович

Мать: Синельник Евфросиния Антоновна

Очкино, Сумська область
Крещение
26.02.1873 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники крестьяне собственники жители села Очкино Афанасий Елисеев Киселевский и Васса Исидорова дочь Шишова.
Бракосочетание
17.01.1899 ст.

Жена: Синельник Степанида (Стефанида) Михайловна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: села Очкино крестьяне собственники Николай Данилов Ярохов и Емельян Герасимов Тарасенок. По невесте: села Очкино крестьяне собственники Михаил Игнатьев Малахов и Афанасий Елисеев... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1900 ст.

Сын: Синельник Пантелеймон Порфирьевич

Мать ребёнка: Синельник Степанида (Стефанида) Михайловна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
20.10.1902 ст.

Сын: Синельник Яков Порфирьевич

Мать ребёнка: Синельник Степанида (Стефанида) Михайловна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
19.04.1905 ст.

Дочь: (Синельник) Александра Порфирьевна

Мать ребёнка: Синельник Степанида (Стефанида) Михайловна

Очкино, Сумська область
Место жительства
С 1908
Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Первоначально жили в переселенческом участке Немчиновском, д. Очкино, Юдинской волости.
Рождение ребёнка
12.08.1908 ст.

Сын: Синельник Павел Порфирьевич

Мать ребёнка: Синельник Степанида (Стефанида) Михайловна

Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Родился в переселенческом участке Немчиновском, который относился к д. Очкино, Юдинской волости.
Рождение ребёнка
24.09.1909 ст.

Сын: Синельник Дмитрий Порфирьевич

Мать ребёнка: Синельник Степанида (Стефанида) Михайловна

Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1912

Дочь: (Синельник) Евфросиния Порфирьевна

Мать ребёнка: Синельник Степанида (Стефанида) Михайловна

Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Исходя из указанного возраста в записи о смерти.
Смерть
До ?.12.1915
Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
На момент рождения внебрачного ребенка его супруга, Степанида Михайловна, указывается, как вдова.

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