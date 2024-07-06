Синельник Степанида (Стефанида) Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
17.01.1899 ст.
Поручители по жениху: села Очкино крестьяне собственники Николай Данилов Ярохов и Емельян Герасимов Тарасенок. По невесте: села Очкино крестьяне собственники Михаил Игнатьев Малахов и Афанасий Елисеев... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1900 ст.
Сын: Синельник Пантелеймон Порфирьевич
Отец ребёнка: Синельник Порфирий Иосифович
Рождение ребёнка
20.10.1902 ст.
Сын: Синельник Яков Порфирьевич
Отец ребёнка: Синельник Порфирий Иосифович
Рождение ребёнка
19.04.1905 ст.
Дочь: (Синельник) Александра Порфирьевна
Отец ребёнка: Синельник Порфирий Иосифович
Место жительства
С 1908
Первоначально жили в переселенческом участке Немчиновском, д. Очкино, Юдинской волости.
Рождение ребёнка
12.08.1908 ст.
Сын: Синельник Павел Порфирьевич
Отец ребёнка: Синельник Порфирий Иосифович
Родился в переселенческом участке Немчиновском, который относился к д. Очкино, Юдинской волости.
Рождение ребёнка
24.09.1909 ст.
Сын: Синельник Дмитрий Порфирьевич
Отец ребёнка: Синельник Порфирий Иосифович
Рождение ребёнка
Около ?.10.1912
Дочь: (Синельник) Евфросиния Порфирьевна
Отец ребёнка: Синельник Порфирий Иосифович
Исходя из указанного возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
03.12.1915 ст.
Дочь: (Синельник) Варвара ...
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно