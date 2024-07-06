Синельник Степанида (Стефанида) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельник Степанида (Стефанида) Михайловна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
17.01.1899 ст.

Муж: Синельник Порфирий Иосифович

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: села Очкино крестьяне собственники Николай Данилов Ярохов и Емельян Герасимов Тарасенок. По невесте: села Очкино крестьяне собственники Михаил Игнатьев Малахов и Афанасий Елисеев... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1900 ст.

Сын: Синельник Пантелеймон Порфирьевич

Отец ребёнка: Синельник Порфирий Иосифович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
20.10.1902 ст.

Сын: Синельник Яков Порфирьевич

Отец ребёнка: Синельник Порфирий Иосифович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
19.04.1905 ст.

Дочь: (Синельник) Александра Порфирьевна

Отец ребёнка: Синельник Порфирий Иосифович

Очкино, Сумська область
Место жительства
С 1908
Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Первоначально жили в переселенческом участке Немчиновском, д. Очкино, Юдинской волости.
Рождение ребёнка
12.08.1908 ст.

Сын: Синельник Павел Порфирьевич

Отец ребёнка: Синельник Порфирий Иосифович

Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Родился в переселенческом участке Немчиновском, который относился к д. Очкино, Юдинской волости.
Рождение ребёнка
24.09.1909 ст.

Сын: Синельник Дмитрий Порфирьевич

Отец ребёнка: Синельник Порфирий Иосифович

Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1912

Дочь: (Синельник) Евфросиния Порфирьевна

Отец ребёнка: Синельник Порфирий Иосифович

Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Исходя из указанного возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
03.12.1915 ст.

Дочь: (Синельник) Варвара ...

Отец ребёнка: не указан

Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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