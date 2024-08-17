Шемис Мария Феликсовна
Место рождения
Дата рождения26.04.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1898
ИА Омской области, фонд №348, опись №2, дело №4, стр. 58 "Метрическая книга записи актов гражданского состояния Омского римско-католического приходского польского костела о рождении"
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
13.01.1917
Дочь: Шемис Вероника
Отец ребёнка: не указан
Омск, город Омск, Омская область
ИА Омской области, фонд №348, опись №2, дело №27, стр.18 "Метрическая книга записи актов гражданского состояния Омского римско-католического приходского польского костела о рождении"
Смерть
Неизвестно