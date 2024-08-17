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Шемис Мария Феликсовна

Место рождения

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

26.04.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1898

Отец: Шемис Феликс Михайлович

Мать: Шемис (Мисюнас) Антонина Ивановна

Чистоозерье, Большереченский муниципальный район, Омская область
ИА Омской области, фонд №348, опись №2, дело №4, стр. 58 "Метрическая книга записи актов гражданского состояния Омского римско-католического приходского польского костела о рождении"
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
13.01.1917

Дочь: Шемис Вероника

Отец ребёнка: не указан

Омск, город Омск, Омская область
ИА Омской области, фонд №348, опись №2, дело №27, стр.18 "Метрическая книга записи актов гражданского состояния Омского римско-католического приходского польского костела о рождении"
Смерть
Неизвестно

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