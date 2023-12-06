Рыжкина (Сергеева) Феодосия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1907
Дата смерти18.11.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.11.1924
Дочь: Рыжкина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Рыжкин Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Рыжкина Вера Николаевна
Отец ребёнка: Рыжкин Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
24.03.1934
Отец ребёнка: Рыжкин Николай Прокофьевич
Смерть
18.11.1992
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область