Рыжкина (Сергеева) Феодосия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжкина (Сергеева) Феодосия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1907

Дата смерти

18.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1924

Дочь: Рыжкина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Рыжкин Николай Прокофьевич

Яминский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Рыжкина Вера Николаевна

Отец ребёнка: Рыжкин Николай Прокофьевич

Яминский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.03.1934

Сын: Рыжкин Эдуард Николаевич

Отец ребёнка: Рыжкин Николай Прокофьевич

Яминский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
18.11.1992
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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